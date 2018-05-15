Erdek’in denize kıyısı olan kırsal mahalleleri arasında yer alan Narlı mahallesinde altyapı yaz tatili öncesi BASKİ tarafından elden geçirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından Narlı Mahallesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları devam ederken, mahallenin sahil boyunda iskelenin bulunduğu alanda yağan yağmur sonrasında taşan suların önüne geçmek üzere 600 metrelik kanalizasyon borularının döşendiği öğrenildi. BASKİ tarafından ilçede çalışmaların devam edeceği öğrenildi.