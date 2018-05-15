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15 Mayıs 2018 17:37

BASKİ Narlı’da yaza hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından yaklaşan yaz tatili öncesi Erdek ilçesinin Narlı Mahallesinin alt yapı sistemini tamir etti.

BASKİ Narlı’da yaza hazır

15 Mayıs 2018 17:37


Erdek’in denize kıyısı olan kırsal mahalleleri arasında yer alan Narlı mahallesinde altyapı yaz tatili öncesi BASKİ tarafından elden geçirildi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından Narlı Mahallesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları devam ederken, mahallenin sahil boyunda iskelenin bulunduğu alanda yağan yağmur sonrasında taşan suların önüne geçmek üzere 600 metrelik kanalizasyon borularının döşendiği öğrenildi. BASKİ tarafından ilçede çalışmaların devam edeceği öğrenildi.




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