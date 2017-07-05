BASKi’den Savaştepe’ye ileri teknoloji atık su arıtma tesisi

17 milyon 500 bin lira değerindeki yatırım; Avrupa Birliği ve ulusal çevre mevzuatı kriterlerine uygun, fiziksel ve biyolojik kirliliklerin yanı sıra, organik azot ve fosfor arıtımının da yapılacağı ileri teknoloji bir tesis olacak.

17 milyon 500 bin lira değerindeki yatırım; Avrupa Birliği ve ulusal çevre mevzuatı kriterlerine uygun, fiziksel ve biyolojik kirliliklerin yanı sıra, organik azot ve fosfor arıtımının da yapılacağı ileri teknoloji bir tesis olacak. Tesisle ilgili olarak BASKİ genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ilçede daha önce Savaştepe Belediyesi tarafından yapılan kanalizasyon sisteminin sorunlu ve ihtiyaçları karşılayamadığı ifade edildi. Mevcut tesisteki atık suların 9 ayrı noktadan küçük dere yataklarına deşarj edildiği ve çevre kirliğine yol açtığı belirtilen açıklamada yapımı süre tesis ile birlikte çevre kirliliğinin de önleneceğini kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“8 Nisan 2017 tarihinde temelli atılan, Savaştepe’nin ihtiyacını karşılayacak, sorunsuz kanalizasyon sistemi olan ve bu sistemle toplanan atıksuların ileri biyolojik arıtma sistemiyle arıtıldığı Atıksu Arıtma Tesisi ile dereleri kirlenmeyen bir Savaştepe oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 17 milyon 500 bin TL bedelle yapılmakta olan 43 Km Kanalizasyon Hattı ve 15.000 kişilik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatı hızla ilerlemektedir. Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanmasıyla; Avrupa Birliği ve ulusal çevre mevzuatı kriterlerine uygun, fiziksel ve biyolojik kirliliklerin yanı sıra, organik azot ve fosfor arıtımının da yapılacağı ileri teknoloji bir tesis olacaktır. Böylece deşarj edileceği Göçmen Deresi’nde kirlenmeye sebep olmayacağı gibi doğanın dengesini de bozmayarak daha temiz bir çevreye katkı sağlayacaktır."