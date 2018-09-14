BASKİ'den sel felaketi bilançosu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) selin bilançosunu açıkladı.

Bandırma'da metrekareye 147 kilo yağmur yağdı. Mağduriyetin ve sıkıntıların giderilmesi için çalıştıklarını ifade eden BASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, "BASKİ'ye bağlı 6 adet iş makinası, 3 adet kuka, 2 adet vidanjör, 13 dalgıç pompa, 1 adet 100 lt/sn santrifüj pompa, 36 adet personel ile AFAD, DSİ ve ilçe belediyelerinin ekipleri ile birlikte teyakkuza geçerek kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya başlandı" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında kurulan kriz masasında Balıkesir Ak Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, BASKİ Genel Müdürü Talat Özen ve DSİ 25. Bölge Müdürü Rahmi Şahin'in bulunduğunu ifade eden yetkililer, olay yerinde incelemeler yaparak çalışmalar hakkında bilgi alıp, çalışmaları bizzat yerinde takip edildiğini ifade ettiler.

BASKİ'den yapılan açıklamada, "Yaşanan felaketin izleri 14.09.2018 tarihinde günün aydınlanmasıyla gözler önüne serilmiştir. Özellikle Erdek kırsalında kapanan köy yolları, kopan içmesuyu hatları ve tıkanan kanalizasyon hatlarına Manyas, Susurluk ve Balıkesir merkezden sevk edilen ekiplerin de iştirakiyle gerekli müdahale yapılarak hayatın normale dönmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 12 iş makinesi, 5 kuka, 3 vidanjör, 1 arozöz, 13 adet pompa, 1 adet 100 lt/sn Santrifüj ve yaklaşık 90 personel ile 120 adet muhtelif ev ve iş yerinden su tahliyesi, 128 adet kuka ve vidanjör ile müdahale, 25 adet baca 150 adet yağmur suyu ızgara temizliği ve 20 adet içme suyu arızası yapılarak felaketin izleri temizlenmeye devam etmektedir" denildi.