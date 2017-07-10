Kasım ayında tamamlanacak proje ile ilçenin 2050 yılına kadar içmesuyu ve kanalizasyon sorunu çözülmüş olacak.

Kasım ayında tamamlanacak proje ile ilçenin 2050 yılına kadar içmesuyu ve kanalizasyon sorunu çözülmüş olacak. BASKİ’den yapılan yazılı açıklamada proje kapsamında; 13 kilometrelik kanalizasyon şebeke sistemi ve şebekede toplanan atık suların arıtılması için tesis inşa edildiği belirtildi. Evsel atıksuların arıtılması amacıyla kurulan tesisin 3 bin kişi kapasiteli olduğu ifade edilen açıklamada “Dönen Biyolojik Disk teknolojisinin seçildiği paket arıtma tesisi tam otomatik sistemle çalışacaktır. Çıkış suyu Çevre Kanununa göre yürürlükte olan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği standartlarını sağlayacak özelliklerde olacaktır” denildi.

Balya’nın su sorunu çözülüyor

Açıklamada ayrıca proje kapsamında yapımı devam eden İçme Suyu şebeke Hattı çalışmaları hakkında da şu bilgiler verildi: “Balya İlçesinin içmesuyu ihtiyacı, Çakallar memba ve Kadıköy mevkiindeki iki adet keson kuyudan temin edilen su ile karşılanmaktadır. Kuyular ekonomik ömürlerini doldurmuş, verimleri azalmış ve Balya’nın su ihtiyacı için yetersiz gelmeye başlamıştır. İçmesuyu altyapı projesi inşaatı kapsamında; mevcutlara ilave olarak Patlak Mahallesinde açılmış olan iki adet derin kuyudan temin edilen suyun kullanımı da öngörülmüştür. Projelendirmede dikkate alınan su debisi 11,67Lt/Sndir. İçmesuyu projesi inşaatı kapsamında; 14,5 Km içmesuyu şebeke hattı, 3,4 Km içmesuyu terfi hattı ile içmesuyu arıtma tesisi,300 m3içmesuyu deposu ve mevcut 200 m3’ lük içmesuyu deposunun da tadilatı ile 9 adet tahliye noktası, 2 adet vantuz, 30 adet yangın hidrantı ve hidrofor sistemi yapılacaktır. İçmesuyu şebeke ve arıtma tesisi tamamlandığında Balya ilçesinin 2050 yılına kadar içmesuyu ihtiyacı kaliteli, sürekli ve kararlı biçimde, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine” uygun olarak karşılanmış olacaktır. Yatırımın toplam bedeli 7,5 Milyon TL olan altyapı inşaatının % 80 ‘i tamamlanmış durumdadır. Olağanüstü bir durum olmadığı taktirde Ekim-Kasım 2017 de işletmeye alınması planlanmaktadır”.