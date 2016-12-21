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21 Aralık 2016 17:53

BASKİ’ye 15 milyon liralık araç ve iş makinesi

BASKİ’ye 15 milyon liralık araç ve iş makinesi

21 Aralık 2016 17:53

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından alınan 86 adet araç ve iş makinesi törenle hizmete girdi.
Toplam değeri 15 milyon lira olan 86 adet araç ve iş makinesi törenle hizmete alındı. 25 adet kazıcı yükleyici, 10 adet vidanjör, 15 adet damperli kamyon, 10 adet kanal açma aracı, 10 adet traktör ve 16 adet römork faaliyete başladı. BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram, BASKİ kurulduğunda 200’e yakın araç ve iş makinesi ekipmanı olduğunu belirtti. Bu araçların yüzde 30’unun hurda durumunda olduğunu ifade eden Bayram, "2014 yılında 33 adet, 2015 yılında ise 42 adet olmak üzere bugün de 86 adet iş makinesini hizmete alıyoruz. Bu sayede BASKİ’nin sadece mal varlığı olarak, yani iş makinesi olarak 289 adet sayısına ulaştık. Bizim hizmetlerimiz dikkate alındığında 288 adet de kiralık aracımız var. Yani BASKİ bugün 577 adet iş makinesi ve araç ile tüm Balıkesir’in hizmetinde. 82 milyon liralık malzeme alında sadece bizim 20 milyon lirası araç ve iş makineleri tutuyor. Şuanda da depolarımızda içme suyu ve kanalizasyona dönük ekipmanlarımız hazır bekliyor. Yani bizim BASKİ olarak gerçekten kurulduğumuz günden bugüne kadar geçen bugün zarfına kadar çok önemli şeyler yapmaya çalıştık” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise, “Ne PKK’sı, ne DEAŞ’ı ne paralel yapısı; bunların hiçbirine eyvallahımız yok. Nasıl bir taraftan cumhurbaşkanımız, başbakanımız Avrasya tünelini açıyorsa, biz de Balıkesir olarak gördüğünüz araçları ve geçen hafta da yeni araçları hizmete soktuk. Onlarca araç Balıkesirlilerin hizmetinde. Yatırıma devam, hizmete devam. Şimdiki araçlar çok gelişmiş. Yerli sermaye ve yerli mühendislerin projeleri ile yeni araçlarımız yapılıyor. Birlik ve beraberlik zamanı. Oynanan oyunlar var ama bu oyunları bozacağız” dedi.
Ford Otosan Kamyon İş Birimi Türkiye Direktörü Serhan Turhan ve Hidromek firma yetkilisi Levent Bildik’i kürsüye davet eden Başkan Uğur, yetkililerden hibe araç talep etti. Firma yetkilileri birer tane araç hibe etti.



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