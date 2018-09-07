Başpehlivan Fatih Atlı oldu

Geleneksel Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri"nde başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı.

Havran Belediyesi tarafından düzenlenen yağlı güreşler, Seyit Onbaşı Mesire Alanındaki güreş arenasında yapıldı. Müsabakalar öncesinde başpehlivanlar Koca Seyit Mahallesine giderek, Çanakkale Kahramanı Seyit Çabuk’un mezarını ziyaret etti.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un da katıldığı ziyarette dualar edildi. Farklı kategorilerde yaklaşık 190 pehlivanın rakipleriyle karşılaştığı güreşler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Güreşlerde katılan vatandaşlara pilav ayran ikramı yapıldı. Protokol üyeleri karşılıklı keşkek dövdü. Başpehlivanlar güreş öncesi sahada dev Türk Bayrağı ile halkı ve protokol üyelerini selamladı.

Güreşlerin final karşılaşmasında Ertuğrul Dağdeviren’i yenen Fatih Atlı başpehlivan oldu.

Güreşleri, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Güzel, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, siyasi parti temsilcileri,daire müdürleri ve yaklaşık 3 bin vatandaş izledi.

Başarılı güreşçilere, ödüllerini protokol mensupları verdi. Koca Seyit heykelinden oluşan birincilik kupalarını alan pehlivanlar, vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Pehlivan güreşleri asırlardır yapılan halkın yoğun ilgi gösterdiği spor dalıdır. Belediye olarak ata sporumuz geliştirmeyi ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Ersoy, “Birlikten güç kuvvet doğar. Sporun aslı sevgidir, esası birbirine saygıdır. Güreşlerde emeği geçen tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.