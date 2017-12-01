Bayan Kafaoğlu’dan sürpriz ziyaretler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu Pamukçu Mahallesini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Ahmet Ordu’dan bilgiler alan Didar Kafaoğlu habersizce gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların dertlerini dinleyerek sorunların çözümlenmesi noktasında çalışmalar yapıyor. Pamukçu Mahallesi’nde uzun yıllardır felçli olan Habibe Demiröz’ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Didar Kafaoğlu daha sonra yine aynı mahallede yaşayan ve ciddi bir rahatsızlığı bulunan Elif Özoğlu’nu evine giderek acil şifalar diledi. Elif Özoğlu’nu oğlunun spor ve dersteki başarılarından dolayı kutlayan Bayan Kafaoğlu bu tür ziyaretlerin devam edeceğini ve halkla buluşmayı sürdüreceğini ifade etti. Ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Habibe Demiröz ile Elif Özoğlu “Didar hanımı evimizde misafir etmekten mutluluk duyduk. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşların taktirini kazanan Didar Kafaoğlu “Ortak sorunlarımız, ortak problemlerimiz ve ortak sohbetlerimiz var. Ben vatandaşlarla birlikte olunca mutlu oluyorum. Gönüllere giden yol samimi ziyaretlerden geçer. Pamukçu Mahallesi’nden ilk startı verdim, bundan sonra da durmadan kapı kapı gezip, evlere misafir olacağım” dedi.