Bayram bitti trafik karmaşası bitmedi

Özellikle Hürriyet Caddesinde zaman zaman kilitlenen trafiğe müdahale eden trafik ekipleri, hatalı parklara ceza yağdırdı.

Burhaniye’de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde büyük yoğunluk yaşanırken, bayram biteli günler olmasına rağmen, hatalı parklar yüzünden caddeler geçilmez hale geldi. Hürriyet Caddesinde tıkanma noktasına gelen trafiği rahatlatmak için canla başla çalışan polisler takdir topladı. Hatalı parkların trafiği tıkadığını anlatan berber Hasan Özavcı, sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. İlçede araç yoğunluğunun devam ettiğini anlatan Özavcı, “ Bazı densiz sürücüler yüzünden büyük sıkıntılar yaşanıyor. Trafik polisleri müdahale etmese işimiz çok zor. Bütün sürücüleri kurallara uymaya davet ediyorum” dedi.