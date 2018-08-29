Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 13:13

Bayram bitti trafik karmaşası bitmedi

Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde büyük yoğunluk yaşanırken, tatil bitmesine rağmen trafik karmaşası bitmedi.

Bayram bitti trafik karmaşası bitmedi

29 Ağustos 2018 13:13

Özellikle Hürriyet Caddesinde zaman zaman kilitlenen trafiğe müdahale eden trafik ekipleri, hatalı parklara ceza yağdırdı.


Burhaniye’de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde büyük yoğunluk yaşanırken, bayram biteli günler olmasına rağmen, hatalı parklar yüzünden caddeler geçilmez hale geldi. Hürriyet Caddesinde tıkanma noktasına gelen trafiği rahatlatmak için canla başla çalışan polisler takdir topladı. Hatalı parkların trafiği tıkadığını anlatan berber Hasan Özavcı, sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. İlçede araç yoğunluğunun devam ettiğini anlatan Özavcı, “ Bazı densiz sürücüler yüzünden büyük sıkıntılar yaşanıyor. Trafik polisleri müdahale etmese işimiz çok zor. Bütün sürücüleri kurallara uymaya davet ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç