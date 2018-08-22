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22 Ağustos 2018 19:51

Bayram günü feci olay: 2 çocuk boğuldu

Balıkesir’in Kabakdere kırsalında orman yangınıyla mücadele kapsamında yapılan yapay gölette 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Bayram günü feci olay: 2 çocuk boğuldu

22 Ağustos 2018 19:51


Balıkesir’in kırsal Kabakdere ve Kalaycılar arasında bulunan yapay gölette iki çocuk boğuldu. Eren Deniz (16) ve Hüseyin Bulut’un (12) girdikleri suda bulunması için tüm vatandaşlar seferber olurken, yapay göletin de suyu azaltılarak çocukların bulunması için mücadele edildi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından gölette kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni kısa sürede çıkarttı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda ise ailelerin feryatları yürek dağladı.




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