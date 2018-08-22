Bayram günü feci olay: 2 çocuk boğuldu

Balıkesir’in kırsal Kabakdere ve Kalaycılar arasında bulunan yapay gölette iki çocuk boğuldu. Eren Deniz (16) ve Hüseyin Bulut’un (12) girdikleri suda bulunması için tüm vatandaşlar seferber olurken, yapay göletin de suyu azaltılarak çocukların bulunması için mücadele edildi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından gölette kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni kısa sürede çıkarttı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda ise ailelerin feryatları yürek dağladı.