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21 Haziran 2017 15:17

Bayram öncesi jandarma ve polisten sürücülere tatlı ikramı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yollar tatilcilerle dolup taşarken, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde trafik polisi ve jandarma ekipleri, sürücülere iftarlık ve bayramlık tatlı ikram etti.

Bayram öncesi jandarma ve polisten sürücülere tatlı ikramı

21 Haziran 2017 15:17


Ayvalık’ta Polis ve Jandarma ekipleri Türkiye’de ilk kez sorumluluk alanlarının sınırında buluşarak; Trafikte farkındalık yaşatmak için sürücülere baklava paketleri dağıttılar.


Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Grubu’nun Görme Engelli Koordinatörü Namık Tuncel’in de destek verdiği ortak trafik denetiminde; ekipler sürücülerin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, ‘Bu bayram kazalar olmasın. Canlar yanmasın’ diye uyarıda bulundu. Sürücülerden emniyet kemerini takmalarını, uykusuz ve yorgun araç kullanmamalarını isteyen ekipler, sabır ve hoşgörü tavsiye etti.


Polis ve jandarma trafik ekiplerinin bu uygulaması ilçeye bayram nedeniyle tatil amaçlı gelenlerle, Ayvalıklı sürücüler tarafından takdirle karşılandı.


Alev Pektaş adlı bayan sürücü; ilk kez şahit olduğu polis, jandarma ve sürücülerin buluşturulduğu denetimden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu çalışmaların arttırılarak sürdürülmesini diledi.


Yaptıkları çalışma ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan ASTED’in Genel Koordinatörü Namık Tuncel, Ayvalık’ın ekmek ihtiyacını karşılayan bir firmanın sponsorluğunda; polis ve jandarmanın düzenledikleri anlamlı etkinliğe destek verdiklerini belirterek, “Ayvalık’ta özellikle yaz aylarında ve bayramlarda trafik kazalarında ciddi bir artış oluyor. Bizde bunun önüne geçebilmek için, vatandaşlar biraz daha dikkatli olmaları için jandarma ve polisin Türkiye’de ilk kez düzenledikleri bu etkinlikte baklava dağıtarak destek veriyoruz. Sürücülere; trafik kurallarına uymalarını, yola dinlenerek çıkmalarını öneriyoruz. Biz; sürücülerin trafik kazalarında öldükten sonra helva değil, bayramlarda ağızlarının tadı bozulmaması için baklava yemeleri gerektiğinin mesajını vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.




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