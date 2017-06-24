Bayram öncesi yaşlılar ve şehitler unutulmadı

Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile diğer yetkililerin yer aldığı ziyaretlerde Huzurevi ve Yaşlılar Bakımevindeki yaşlı vatandaşların eli öpülüp, bayramlaşıldı.

Bugün gerçekleştirilen bayram ziyaretlerine, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Taner Büyükgöz ile protokol eşleri ve bazı daire müdürleri katıldı. İlk olarak Huzurevi ardından Firdevs Saraçoğlu Yaşlılar Bakımevine giden protokol üyeleri burada kalan yaşlıların elini öpüp, bayramlarını kutladı. Yaşlılara çiçek ve hediyeler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, “Birlikte olmaktan her zaman büyük mutluluk duyduğumuz büyüklerimizle bayramlaşıp, hayır dualarını aldık” dedi.

Protokol üyeleri ve eşlerinin ziyaretlerinden dolayı çok memnun kaldıklarını ifade eden Huzurevi sakinleri ile Firdevs Saraçoğlu Yaşlılar Bakımevindeki vatandaşlar, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

Şehitlikte duygu seli

Balıkesir İl Protokolü Huzurevi ile Yaşlılar Bakımevi ziyaretlerinin ardından Şehitlik ziyaretinde bulundular. Vali Ersin Yazıcı’nın Şehitlik Özel Defterini imzaladığı programda, Garnizon Şehitliğindeki şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, dualar edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, tekrar taziyede bulunduğu şehit aileleri ve çocukları ile sohbet etti, şehit annelerinin elini öptü. Gazilerle de bayramlaşılan Şehitlik ziyaretinde protokol üyeleri ve eşleri acılarını paylaştıkları şehit yakınları ile sohbetleri sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, “Valimiz Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürümüz Cengiz Zeybek, Garnizon Komutanımız Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve İl Jandarma Komutanımız Kurmay Albay Taner Büyükgöz ile birlikte Garnizon Şehitliğine ziyarette bulunduk. Şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakıp, dua ettik. Başta Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.