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28 Haziran 2017 15:54

Bayram Şamlı Panayırı’nda yaşandı

Geleneksel Şamlı Panayırı Hayvan ve Emtia Fuarı bu yıl Ramazan Bayramı coşkusuyla birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi.

Bayram Şamlı Panayırı’nda yaşandı

28 Haziran 2017 15:54

7’den 70’e herkesin katıldığı panayır bu yıl daha modern ve coşkulu oldu.


Karesi Belediyesi tarafından bu yıl yöre halkının da sahiplenmesi ile Balıkesir bölgesinin değişmez geleneği Şamlı Panayırı daha modern bir şekilde bayramın 1,2 ve 3’üncü günü coşkuyla gerçekleştirildi. Panayır boyunca Demirciler Caddesi Köylü Garajı’ndan Şamlı’ya ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Bayramın 1. günü saat 19.00’da kurdele kesimi ile başlayan panayır mehteran ve dans gösterileri ile devam etti. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve protokol üyeleri, panayırda stant açan esnafı tek tek gezerek sohbet etti, bayramlarını kutladı. Derya Sahil Eroğlu ve Türk Sanat Musikisi konseri ile 1’inci gün akşamı da taçlandı. Panayırı’nın 2’nci günü ise saat 20.00’de Halk Oyunları ile başladı, saat 20.30’da da yerel sanatçı Tamer Öztoprak sahne aldı. 3’üncü günde vatandaşlar panayırda eğlenmeye devam etti.


Bölge halkı panayırı sahiplendi


Tarihi bir geleneğe sahip çıktıklarını belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu yıl belediye olarak halkın da sahiplenmesi ile panayırın 3’üncüsünü düzenlediklerini söyledi. Geleneklerin kolay oluşmadığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Şamlı Panayırı kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bir organizasyon. Panayırda, ürettiğini satan köylüden tutun da eğlenen çocuğa kadar herkes burada çok güzel bir vakit geçiyor. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz sürer ve daha güzel işler yapmaya devam ederiz" dedi.




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