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21 Haziran 2017 18:39

Bayram tatili öncesi tatil beldelerinde olağanüstü güvenlik tedbiri

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Ekipleri İDO İskelesi’nde rutin kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Bayram tatili öncesi tatil beldelerinde olağanüstü güvenlik tedbiri

21 Haziran 2017 18:39

İstanbul Deniz Otobüsü ile Bandırma’dan İstanbul’a gitmek üzere iskelede bekleyen araçları polis köpeği Helyus ile birlikte arayan Narkotik ve KOM Ekipleri, ehliyet ve ruhsat kontrolü de yaptı. Yaklaşık 25 araçta arama yapan ekipler yaklaşan bayram yoğunluğu öncesinde vatandaşların can ve mal güvenliği açısından benzer uygulamaların süreceğini ifade ettiler. Bandırma Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Ekipleri hafta başında düzenledikleri operasyonda da yüklü miktarda extacy ve uyuşturucu madde ele geçirmişti.




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