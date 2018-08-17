Bayram’da Derya Uluğ Dursunbeyliler Buluşmasında Sahne Alacak

günü Dursunbey Belediyesinin organizesi ile düzenlenecek olan Büyük Dursunbeyliler buluşmasında Derya Uluğ ve Bahadır Tatlıöz sahne alacak.

Dursunbey Belediyesi 24 Ağustos’ta Dursunbey dışında yaşayan binlerce Dursunbeyliyi ikinci kez saz mesire alanında yapılacak olan dev organizasyonunda bir araya getirecek. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın seçim beyannamesinde yer alan ve her platformda Dursunbey dışında yaşayan Dursunbeylileri bir piknikte bir araya getireceğini ifade eden Başkan Bahçavan, bu projesinin ikincisini 24 Ağustos’ta gerçekleştirecek. Günü gerçekleşecek olan festival kapsamında birçok sürpriz etkinlik Dursunbeyliler ile buluşacak. Bu dev organizasyon için çalışmalara aylar öncesinden başlayan Dursunbey Belediyesi, 24 Ağustos saat 14.00 ile akşam 20.00 arasında piknik ve festival organizasyonunu gerçekleştirecek. Piknikte Saz’a kurulacak olan dev sahnede birçok etkinlik gerçekleşecek. Ünlü sunucu Demet Erdem’in sunacağı etkinlikte, yarışmalar, oyun alanları, şişme oyun alanları hizmet verecek. Etkinlikte ayrıca dans gruplar, Barana ekibi gibi birçok grup gösterilerini gerçekleştirecek. Öte yandan Saz mesire alanına kurulacak olan çadırlar da vatandaşların hizmetine sunulacak. Binlerce hasırın dağıtılacağı etkinlikte 20 metrelik mangal kurulacak. Vatandaşlara ekmek arası köfte ikramı yapılacak olan etkinlikte gün boyu da çeşitli ikramlar olacak. Müzik ve eğlencenin tavan yapacağı güne Dursunbey dışında kurulan dernekler geçen yıl olduğu gibi bu yılda destek verecek.

Etkinlik akşamı son yıllarda hit parçaları ile listelerde ilk sıralarda yer alan Derya Uluğ ve Bahadır Tatlıöz sahne alacak. Dursunbey’den ve Dursunbey dışında yaşayan binlerce Dursunbeylinin katılması beklenen etkinlik için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.