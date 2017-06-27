Bayramda sıcaktan bunalan kahveci çay bahçesinin havuzunda serinliyor

Bir kahvede çalışan Ersin Sönmez de serinlemenin yolunu çay bahçesindeki havuza girerek buluyor.

İlçeye 7 kilometre mesafedeki kırsal kesimde bulunan Köylüce Mahallesi’nden 35 yaşındaki kahveci Ersin Sönmez, sıcaktan bunalınca soluğu havuzda alıyor. Esnaflık yapmanın zor olduğunu ifade eden Sönmez, "Sabah 06.00, gece 02.00 çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Devamlı ocak başındayız. Bizim gibi tarlada, fırında çalışanların da Allah yardımcısı olsun. Esnaflık çok zor iş. Herkes tatil yapar, bazı esnafların pazarı ve tatili olmaz. Başkalarının tatil zamanı onların iş zamanıdır" diye konuştu.

Çalışırken gerek ocak başında gerekse çay getirip götürürken, sıcaktan çok bunaldığını anlatan Ersin Sönmez, "Esnafın tatili olmaz, denize gidemez. Bir tek Ramazan ayında gündüzleri herkes ibadetini yaptığı, oruç tuttuğu için kahvehaneyi açmadık. Sadece akşamları açtık. Bayramla mesai yeniden başladı, bu kez sıcaklar bastırdı. Çalışmak zorundayız. Bunalınca burada belediyenin yaptırdığın havuza giriyorum. Mahallemizde herkes kardeş gibi" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Erdinç Akkuş ise, "Kahvecimiz ilimiz gibi 10 numara bir arkadaşımız. Çok esprili kişiliğe sahip. Onu çok seviyoruz. Doğal bir insan. Çok bunalınca bir bakıyoruz, havuza giriyor, çıkıyor. İlk zamanlar şaşırıyorduk. Şimdi alıştık" şeklinde konuştu.