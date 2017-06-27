Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 12:23

Bayramda sıcaktan bunalan kahveci çay bahçesinin havuzunda serinliyor

Sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği Balıkesir’in Havran ilçesinde kavurucu sıcaklık sebebiyle vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler arıyor.

Bayramda sıcaktan bunalan kahveci çay bahçesinin havuzunda serinliyor

27 Haziran 2017 12:23

Bir kahvede çalışan Ersin Sönmez de serinlemenin yolunu çay bahçesindeki havuza girerek buluyor.


İlçeye 7 kilometre mesafedeki kırsal kesimde bulunan Köylüce Mahallesi’nden 35 yaşındaki kahveci Ersin Sönmez, sıcaktan bunalınca soluğu havuzda alıyor. Esnaflık yapmanın zor olduğunu ifade eden Sönmez, "Sabah 06.00, gece 02.00 çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Devamlı ocak başındayız. Bizim gibi tarlada, fırında çalışanların da Allah yardımcısı olsun. Esnaflık çok zor iş. Herkes tatil yapar, bazı esnafların pazarı ve tatili olmaz. Başkalarının tatil zamanı onların iş zamanıdır" diye konuştu.


Çalışırken gerek ocak başında gerekse çay getirip götürürken, sıcaktan çok bunaldığını anlatan Ersin Sönmez, "Esnafın tatili olmaz, denize gidemez. Bir tek Ramazan ayında gündüzleri herkes ibadetini yaptığı, oruç tuttuğu için kahvehaneyi açmadık. Sadece akşamları açtık. Bayramla mesai yeniden başladı, bu kez sıcaklar bastırdı. Çalışmak zorundayız. Bunalınca burada belediyenin yaptırdığın havuza giriyorum. Mahallemizde herkes kardeş gibi" diye konuştu.


Mahalle muhtarı Erdinç Akkuş ise, "Kahvecimiz ilimiz gibi 10 numara bir arkadaşımız. Çok esprili kişiliğe sahip. Onu çok seviyoruz. Doğal bir insan. Çok bunalınca bir bakıyoruz, havuza giriyor, çıkıyor. İlk zamanlar şaşırıyorduk. Şimdi alıştık" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!