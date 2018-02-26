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26 Şubat 2018 17:00

Baz istasyonu öğrencileri okuldan etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz hafta içinde, kırsal Kızıklı Ortaokulu ve İlkokulu’nun yanına kurulan baz istasyonu öğrencileri okuldan etti.

Baz istasyonu öğrencileri okuldan etti

26 Şubat 2018 17:00

Baz istasyonunun kaldırılmasını isteyen veliler haftanın ilk günü öğrencileri okula göndermedi. İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki 218 öğrencinin eğitim gördüğü Kızıklı Ortaokulu ve İlkokulu’nun 20 metre yakınına kurulan baz istasyonu velilerin tepkilerine neden oldu. Seslerini duyurmak için okul bahçesinde toplanan veliler, baz istasyonunun kurulmasına engel olamayınca öğrencileri okula göndermeme kararı aldı. 218 öğrencinin eğitim gördüğü okulda bu gün sınıflar boş kaldı. Mahalle Muhtarı Ahmet Sezer, okula hiçbir öğrencinin gelmediğini ve soruna çözüm bulunmasını istedi. Kantinci Hayriye Cuca da öğrenciler olmayınca hiçbir şeyin değerinin kalmadığını söyledi. Velilerin karar olduğunu anlatan Kızıklı Mahalle Muhtarı Ahmet Sezer, ”Bu gün buradaki baz istasyonu nedeniyle hiç kimse öğrencisini göndermedi. 218 öğrenciden okulda hiç kimse yok. Buna yetkililerin duyarlı olmasını, buradan bir an önce baz istasyonunun kaldırılmasını istiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi okulda hiçbir öğrenci yok. Halk büyük tepki gösteriyor. Yetkililerden bu sorunu çözmeleri için bekliyoruz. Böyle giderse çocuklar sınıfta kalacak. Bir yılları heba olacak” dedi. Kantin İşletmecisi Hayriye Cuca’da,” Bu gün öğrenciler olmadığı için kantinde kimse yok. Gelen giden olmadığı için bizde ne yapacağımızı ne edeceğimizi bilmiyoruz. Ne zaman biter bu olay bilmiyorum. Bu sessizlik hiç iyi değil. Bu kalksın. Öğrenciler gelsin” dedi. Velilerden Sezai Eren ise, ”Bu gün çocuklar okula gelmedi. Okulumuz bomboş. Çocuklar derslerinden geri kalmasın. Bu şekilde yarışamazlar. Bir çözüm bulunsun” dedi.




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