Bedelli askerler yemin ederek tezkerelerini aldı

General Kemal Balıkesir Kışlası'ndaki yemin merasimine Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Şenol Küçüktaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen ile bedelli erbaş ve erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende askerler yemin etti. Bedelli erbaş ve erlerin yemin etmesinin ardından birliğe katılan ilk personel yaş kütüğüne plaket çaktı. Eğitim süresince başarılı olan personele hediye verilmesinin ardından vatani görevini aynı birlikte yapan asker babalarına belge takdim edildi. Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Şenol Küçüktaş'ın konuşmasının ardından resm-i geçit yapıldı. Ardından yemin eden erbaş ve erler aileleriyle buluştu.

Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Şenol Küçüktaş, “Bu yemin ile sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, halkımızın güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus, Türk milleti için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak, şeref olacağına dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Asla unutmayınız ki Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir şereftir” diye konuştu.