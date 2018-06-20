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20 Haziran 2018 13:08

Belçika’da Burhaniye’yi temsil etti

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Bilardo Kulübü’nün başarılı sporcusu Savaş Güngör, Belçika’nın Blankenberge şehrinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanarak, Burhaniye’yi başarıyla temsil etti.

Belçika’da Burhaniye’yi temsil etti

20 Haziran 2018 13:08


11-17 Haziran tarihlerinde Belçika’nın Blankenberge şehrinde gerçekleşen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası’na, 25 ülkeden 149 sporcu katıldı. Şampiyonada, Burhaniye Belediyespor Bilardo Kulübü’nün başarılı sporcusu Savaş Güngör ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etti. Türkiye’den 8 sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcumuz Semih Saygıner’den de gümüş madalya geldi.Genç sporcuların başarılarının kendisine büyük gurur yaşattığını söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, Savaş Güngör’ün uluslararası arenada Burhaniye’nin ve Türkiye’nin adını duyurarak çok önemli bir iş yaptığını belirterek, başarılarından dolayı kendisini tebrik etti.




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