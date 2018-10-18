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Belediye aracı hidrolik bariyere çarptı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydanı kontrol altında tutmak için belediye tarafından konulan hidrolik bariyer sürücülerin kabusu haline geldi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydanı kontrol altında tutmak için belediye tarafından konulan hidrolik bariyer sürücülerin kabusu haline geldi.


Plaka okuma sisteminin uygulandığı hidrolik bariyer bu kez belediye aracını zarara uğrattı. Erdek Belediyesi'ne ait 10 E 8260 plakalı otomobil meydandan çıkmak istedi. Plaka okuma sistemli hidrolik bariyer aniden çalışarak otomobilin ön tamponunda maddi hasara sebebiyet verdi. Bu bölgede daha önce de polis aracı ve birçok özel otomobil hidrolik bariyerin mağduru olmuştu.

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