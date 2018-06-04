Balık restoran ve kafeleriyle ünlü Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Cunda sahili için işletmelerin önüne yapılan çardakların tarihi dokuya uymadığı ve binaların görüntüsünü kapatarak ada siluetini bozduğu eleştirilerini dikkate alarak yeni bir düzenleme yaptıklarını söyleyen Başkan Gençer, “Cunda Adası için Kentsel Tasarım Projesi hazırladık. Proje 16 bin 253 metrekarelik sahil bandında uygulanacak. Turizmin gözdesi Cunda, daha düzenli, daha iddialı olacak” dedi.

Proje kapsamında, restoran ve kafelerin önündeki çardaklar, binaların 5 metre uzağına alınırken, çardak üstlerinin 3 metre yükseklikte, açılır-kapanır tente sistemi olacağını, her işletmeye çardak için işletme ölçeğinde yer ayrıldığı belirtildi. Yeni çalışma ile işletmelerin çardak için belirlenen yerin dışına taşmamasının sağlanacağını ifade eden Başkan Gençer, “Ali Bey (Cunda) Adamız yeni bir sezona hazırlanıyor. Cunda adamız Ayvalık’ımızın en önemli köşelerinden biri. Orada sahilde düzenleme yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl çardaklar arkaya alınmıştı şimdi çardakların şeklinde değişiklikler yapılıyor. Arka sokaklarda da değişiklik yapıyoruz. Restoranlarımız etrafa çok yayılmamalı, kapasitelerine göre yemek servisi yapabilmelerini diliyoruz. Yayalara saygı duymalıyız. Yayaların rahat gezmesini sağlamalıyız yürüyerek gezen insanlar daha çok alış veriş yapar” dedi.

Adanın tüm sokaklarının yeni turizm sezonu öncesinde bütün eksikleri tamamlayarak Ayvalık’ı ve adayı ziyaret edecek turistleri güler yüzle karşılamak için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Başkan Gençer, “Belediyemiz üstüne düşen görevi yapacaktır. Gürültü, dağınıklık ve karmaşıklık gibi konularda birlikte hareket edilmesi önemli. Bunu sadece belediyenin yapması mümkün değil el birliği ile olmalı. Oradaki esnafımız, halkımız ile yılda 3 milyon kişinin ziyaret ettiği Cunda Adamızı korumalıyız, daha düzenli hale sokmalıyız. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. El birliği ile kurallara uyarak çalışırsak hem Cunda adasındaki esnaflarımız daha çok kazanç elde eder hem de adada yaşayan halkımız daha huzurlu bir yaşam sürer. Böyle bir köşe Türkiye’de çok az var, böyle bir ada çok az var. Kıymetini daha iyi bilmeliyiz. Gelen misafirlerimizle beraber iyi bir bayram ve sezon geçirmeliyiz. Ayvalık artık sadece yaz sezonunda gelinen bir yer değil. Yaz-kış her zaman misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir yer. Çok fazla zenginliği var Ayvalık’ın. Onlardan biri de Cunda Adası. Belediye olarak sezona hazırlanıyoruz. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Belli saatlerde bazı yolları trafiğe kapatıyoruz. Esnafımız ve vatandaşımız da lütfen kurallara uysun” dedi. Müzik konusunda dikkatli olunmasını ses ayarının önemini hatırlatan Başkan Gençer, kurallara uymayan esnaflara da "Kararlıyız" mesajını verdi.