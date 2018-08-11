Belediye başkanları Havran’a hayran kaldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 59’uncusu düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Güreşleri için Balıkesir’e gelen yaklaşık 15 belediye başkanı ve aileleri organizasyon kapsamında Havran’ı ziyaret ettiler.

Heyet ilk olarak Kent Müzesini gezdi; ardından restorasyon çalışmaları devam Terzizade Konağı ve tarihi belediye binasını gezdiler. Belediye Başkanı Emin Ersoy konuk belediye başkanlarına yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Havran’ın tarihi yapılarına hayran kalan belediye başkanları Havran’ı saklı bir cennet olarak adlandırdılar. Belediye Başkanı konuk başkanlara İlçeyi tanıtan kitap ve broşürlerden oluşan hediye çantaları takdim etti. Havran’dan memnun ayrılan belediye başkanları en kısa zamanda yeniden ziyaret edeceklerini belirttiler. Ziyaretlere Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Hocaoğlu da eşlik etti.