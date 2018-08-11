Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 16:07

Belediye başkanları Havran’a hayran kaldı

İspanya ve Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde gelen belediye başkanları Balıkesir’in Havran ilçesinin tarihi yapılarına hayran kaldılar.

Belediye başkanları Havran’a hayran kaldı

11 Ağustos 2018 16:07


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 59’uncusu düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Güreşleri için Balıkesir’e gelen yaklaşık 15 belediye başkanı ve aileleri organizasyon kapsamında Havran’ı ziyaret ettiler.


Heyet ilk olarak Kent Müzesini gezdi; ardından restorasyon çalışmaları devam Terzizade Konağı ve tarihi belediye binasını gezdiler. Belediye Başkanı Emin Ersoy konuk belediye başkanlarına yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Havran’ın tarihi yapılarına hayran kalan belediye başkanları Havran’ı saklı bir cennet olarak adlandırdılar. Belediye Başkanı konuk başkanlara İlçeyi tanıtan kitap ve broşürlerden oluşan hediye çantaları takdim etti. Havran’dan memnun ayrılan belediye başkanları en kısa zamanda yeniden ziyaret edeceklerini belirttiler. Ziyaretlere Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Hocaoğlu da eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç