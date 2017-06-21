Belediyeden bayram temizliği

Altıeylül Belediyesi rutin olarak devam eden ev temizliğinin yanı sıra, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin de bayram temizliğini yapıyor. Vatandaşın büyük bir memnuniyetle karşıladığı bu hizmeti Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri gerçekleştiriyor. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu temizlik işleri ekipleri ile birlikte Plevne Mahallesinde yaşayan gözleri görmeyen Can ailesinin evine gitti. Temizlik işleri ekipleri evi temizlerken, Başkan Kafaoğlu ailenin yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı. Kafaoğlu, “Bayram öncesi evlerini temizlemeye geldiğimiz aileler var, görme engelliler var, yaşlılar var. Kendi evinin temizliğini yapamayacak durumda olan aileler var. Bizim örf, adet ve geleneklerimizde bayramdan önce evlerde temizlik olur, gelen misafirler temiz yerde ağırlanır. Ekiplerimiz bu aileleri tespit ederek evlerinin temizliğini gerçekleştiriyor. Sadece ev temizliği ile kalmıyoruz. Cami ve İbadethaneler ile umumi tuvaletleri temizleyen ayrı bir ekibimiz var. Sahada çalışan diğer temizlik ekibi arkadaşlarımız var. Bizim inancımıza göre temizlik imandandır. Temizlik işine ayrı bir önem veriyor gece gündüz çalışmalarına devam ediyoruz’’ diye konuştu.

Ev sahibi Hamit Can ‘Eşim çok üzülüyordu evi nasıl temizleriz nasıl yaparız diye kendi aramızda konuşuyorduk. Bir anda ekipler evi temizlemek için Başkanımla gelince bize de sürpriz oldu. Çok sevindik kendisinden Allah razı olsun’ dedi.