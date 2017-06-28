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28 Haziran 2017 16:07

Belediyeden Burhaniye’de 3 yılda 67 bin 574 kişiye sağlık hizmeti verildi

Burhaniye Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğü sağlık hizmetlerinde üç senede toplamda 67 bin 574 hastaya bakıldı.

Belediyeden Burhaniye’de 3 yılda 67 bin 574 kişiye sağlık hizmeti verildi

28 Haziran 2017 16:07


Sosyal Belediyecilik uygulamalarının en güzel örneklerini sergileyen Burhaniye Belediyesi, Burhaniye’de yaşayan, kimsesiz, yatağa bağımlı ve yaşlılara yönelik sürdürdüğü sağlık hizmetlerine devam ediyor. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın göreve geldiği günden itibaren önem verdiği konulardan biri olan sağlık hizmetleri on binlerce vatandaşa ücretsiz olarak verilirken sağlık evlerine gelemeyen vatandaşlar içinse bizzat evlerinde sağlık hizmeti veriliyor. Burhaniye Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Burhaniye’de kırsal mahalleler de dahil olmak üzere, Belediye bünyesinde görev yapan uzman doktor ve sağlık personellerince muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon takibi, sonda uygulama, kan şekeri ölçümü, kan gurubu belirlenmesi ve serum takılması gibi sağlık hizmetleri veriliyor. Vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya çalışıyoruz diyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Belediye olarak sağlık hizmetleri konusunda üstün bir çaba ile çalışıyoruz. Basit sağlık hizmetleri diyebileceğimiz konularda gerek mahallelerde kurulan sağlık evlerimizde gerek gezen ekiplerimizle gerekse Belediye tabipliğimizde ücretsiz olarak sağlık hizmetlerimiz devam ediyor. Durumu olmayan vatandaşlarımız için sağlık ekibimizde çalışan arkadaşlarımız bizzat evlerine giderek gerekli sağlık kontrollerini yapıyorlar. Gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışan tüm sağlık personelimize de bu konuda teşekkür ediyorum. Her daim halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.




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