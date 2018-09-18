Belediyespor'lu Derin Türkiye şampiyonu oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Antalya Kaş'ta düzenlenen Açık Deniz Türkiye Serbest dalış Şampiyonasında İp destekli sabit ağırlıkta erkeklerde Rüstem Derin Türkiye şampiyonu oldu. Sabit ağırlık monopalet branşında da zirvede yer alan Rüstem Derin, böylece iki ayrı branşta şampiyonluk sevinci yaşadı. Gökhan Senses'de 2 branşta Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu.

Türkiye şampiyonu olan Rüstem Derin yaptığı açıklamada “Gerek su içerisine gerekse dışarıda takım halinde TSSF ve Balıkesir Büyükşehir Beledıyespor'u en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Büyük bir özveriyle takım arkadaşlarım Kemal Yayöz ve Cenk Koç'un emekleri bu başarının en büyük payları arasında. 4 yıldır yarıştığımız Balıkesir Büyükşehir Belediyespor kulüp Başkanımız ve yöneticilerimize spor ve sporcuya olan desteklerinden dolayı takım arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.