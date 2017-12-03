Benim Adım İyilik "3 Aralık" etkinliği

Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan, bir iyilik hareketi olan Benim Adım İyilik Projesi, sponsorların desteği ile faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu güne kadar bir çok firma ve kuruluşun sponsor olarak desteklediği proje kapsamında Edremit’te ikamet eden 2 bin -2 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler günü saat 10.00’da Edremit Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüsle Edremit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden alınarak Edremit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine getirilen özel eğitim öğrencileri ve kaynaştırma öğrencilerinden oluşan 30 öğrenci ile öğretmenleri Hikmet Ercan eşliğinde sponsor firmamızın desteğiyle sevilen animasyon filmi "Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu"nu izlediler.

Sinema gösteriminin ardından yine proje sponsorların desteğiyle öğle yemeği yiyen öğrenciler mutlu bir gün geçirdi. Aralarında daha önce alışveriş merkezine erişim imkanı bulunmayan öğrencilerin de bulunduğu etkinlikte öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.

Etkinlikte açıklama yapan Kaymakam Sırmalı "Engelli öğrencilerimiz başta olmak üzere geleceği emanet ettiğimiz yarınlarımızın en iyi koşullarda eğitim alabilmesi ve sosyal kültürel aktivitelerden en iyi şekilde faydalanabilmesi amacıyla çıktığımız bu yolda öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlayabilmek, ulaşamadıkları mekanlara ulaştırabilmek, gidemedikleri yerlere götürebilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bizler 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde böyle bir etkinlik düzenleyerek engellilere yönelik farkındalığın artırılmasına dikkat çekmek istedik. Engellilerimizin topluma kazandırılmasında hepimiz üst düzeyde emek sarf ediyoruz. Buradaki temel amacımız engellilerimizi hayatın içerisine katmaktır. Hep birlikte engellilerin önündeki engelleri aşalım. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı günün toplumsal duyarlılığı, sorumluluğu arttırması temenni ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Benim Adım İyilik Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerin eğitimde başarılarının artırılması, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunulması, öğrencide güven ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi ve en önemlisi moral ve motivasyonunun artırılması amaçlanmakta.