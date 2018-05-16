Benim Adım İyilik Projesi, geleceğin sporcularını ağırladı

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öncülüğünde hayata geçirilen ve 16 aydır aktif bir şekilde faaliyetlerini yürüten Benim Adım İyilik Projesi kapsamında bugüne kadar 2 bin 900 öğrenciye ulaşılarak sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı sağlandı. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde; sinemayla tanıştırılan öğrencilere, öğle yemeği ikramı ve oyun alanlarında doyasıya eğlenme imkanı sunuluyor. Öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlere katılımının sağlanarak, moral ve motivasyonlarının artırılması hedeflendiği proje kapsamında bugüne kadar 15 etkinlik gerçekleştirildi.

Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesi katılımcısı 45 teakvondo öğrencisi Benim Adım İyilik Projesi kapsamında Edremit’te bir alışveriş merkezine götürülerek etkinlik düzenlendi.

Öncelikle alışveriş merkezini gezdirilen öğrenciler özel bir sinema sponsorluğunda vizyona yeni giren ve sevilen bir animasyon filmi izlediler. Daha sonra öğlen yemeği ikram edilen öğrencilere, oyun alanlarında keyifli vakit geçirdiler. Etkinlikte gönüllerince eğlenen öğrenciler Kaymakam Sırmalı’ya hep birlikte sarılarak teşekkür ettiler. Kaymakam Sırmalı’ya daha fazla ders çalışma ve kitap okuma sözü veren öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Etkinliğe eşi Nuray Sırmalı ile katılan ve öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın okul başarılarını artırabilmek, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunabilmek, moral ve motivasyonlarını güçlendirmek için çabalıyoruz. Bu nedenle yürüttüğümüz projelerle çocuklarımızın çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerle güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Edremit Kaymakamlığımız tarafından yürütülen Benim Adım İyilik Projemiz kapsamında bugün BENGİ Projesi ve Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesi hedef grubu olan öğrencilerimizi misafir ettik. Etkinliğimizde İlçemiz Gazi ilkokulunda Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesine katılan 45 öğrencimizi ağırladık. Bugün; ilçemizde yürütülen üç projeyi birleştirerek (Benim Adım İyilik, BENGİ ve Sporda Yetenek 10’la Gelecek) bir etkinlik gerçekleştirdik. Valimiz Sayın Ersin Yazıcı öncülüğünde BENGİ Projesinin 4 ana ayağından biri de öğrencilerin sosyal, kültürel etkinliklere katılımının sağlanmasıdır. Bu kapsamda Sporda Yetenek 10’la Gelecek projesine katılan 45 teakvondo öğrencimizi Benim Adım İyilik Projesi kapsamında ağırladık. Benim Adım İyilik Projemizde bizlere desteğini esirgemeyerek bu sosyal etkinlikleri öğrencilere hediye etmemizi sağlayan sponsor firmalara ilgileri, duyarlılıkları ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.