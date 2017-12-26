“Benim gazim kahramandır” programı

Saniye-Hüseyin Balyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Okul Müdürü Yücel Mercan’ın konuşmasıyla devam etti. Mercan “E-Twinning Projesi kapsamında yürüttüğümüz Benim Gazim Kahramandır konulu projenin hedef kitlesi öğrencilerden oluşan gençleri ile gaziler arasında köprü kurmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi. Öğrencilerde vatanperverlik duygularını güçlendirmek ve terörizme karşı el ele vermek birincil amacımızdır” dedi.

Programda daha sonra proje tanıtımı, video gösterimi ve şiir-müzik dinletileri gerçekleştirildi. Son olarak ise öğrenciler gazilere çeşitli ikramlar sundular.