Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 10:14

“Benim gazim kahramandır” programı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde E-Twinning Projesi kapsamında “Benim Gazim Kahramandır” program sunumu gerçekleştirildi.

“Benim gazim kahramandır” programı

26 Aralık 2017 10:14


Saniye-Hüseyin Balyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Okul Müdürü Yücel Mercan’ın konuşmasıyla devam etti. Mercan “E-Twinning Projesi kapsamında yürüttüğümüz Benim Gazim Kahramandır konulu projenin hedef kitlesi öğrencilerden oluşan gençleri ile gaziler arasında köprü kurmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi. Öğrencilerde vatanperverlik duygularını güçlendirmek ve terörizme karşı el ele vermek birincil amacımızdır” dedi.


Programda daha sonra proje tanıtımı, video gösterimi ve şiir-müzik dinletileri gerçekleştirildi. Son olarak ise öğrenciler gazilere çeşitli ikramlar sundular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
12
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç