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28 Ağustos 2018 10:25

Berber dükkanının tavan kaplaması çöktü: 3 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde içerisinde müşterilerin de bulunduğu berber dükkanının tavan kaplaması çöktü.

Berber dükkanının tavan kaplaması çöktü: 3 yaralı

28 Ağustos 2018 10:25

Olayda 3 kişi yaralandı.


Bandırma’nın Haydarçavuş Mahallesi’nde bulunan bir berber dükkanında meydana gelen olayda, 50 yıldır berberlik mesleğini sürdüren İbrahim Yüksel Alkan (74) müşterilerini tıraş ettiği sırada iş yerinin tavanındaki sıva kaplamanın bir kısmı çöktü. O esnada berber dükkanında yer alan emekli basın mensubu Abdurrahman Öz (85), Bayram Kahraman (68) ve berber dükkanı sahibi İbrahim Yüksel Alkan (74) yaralandı. Gürültüyü duyan çevredeki esnafların ilk müdahaleleri sonrası olay yerine gelen ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.




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