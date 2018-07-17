BESOB’da 7143 sayılı yapılandırma kanunu eğitim semineri

Seminerde katılımcılara 7143 ve 7144 sayılı kanunlar hakkında bilgiler verilecek.

BESOB Genel Sekreteri Hüseyin Savran birliğe bağlı 85 oda sekreterine yönelik eğitim semineri düzenleneceğini ifade ederek “Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ne bağlı Marmara Adasından Altınova’ya kadar il genelinde 85 tane odamız var ve bu odaların toplam 43 bin üyesi var. Bu üyelerin çoğuda basit usul muhasebede. Basit usul muhasebe kanununda değişiklikler oldu. Defter beyan sistemi geldi vergi dairelerine. Bizlerinde kullanığı Atılım adında bir program var bu programa entegrasyon yaptırdık ve yeni bir yazılım yüklettik. Üyelerin fiş faturalarını bu sistem üzerinden girip resmileştiriyoruz. Kanun yeni olduğu için bazı aksaklıklar var vergi dairelerinde ve bizlerde. Hem bu aksaklıkları görüşmek hemde bu programın asıl yazıcısı olan firma yetkilileri gelip burada genel sekreterlere eğitim verecekler. Matrah artırımı, kasa affı, stok affı, ortaklar cari hesabı affı, 31 Mart 2018 tarihi itibariyle ödenmeyen borçların gecikme faizlerinin silinerek taksitlendirilmesi ve amortismana tabi taşınmazların yeniden değerlemesi gibi bir dizi düzenlemeyi kapsayan 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde, 7144 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ise 25 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi”dedi.

Emeklilik hakkı kazananlara kredi imkanı

Yürürlüğe giren 7143 ve 7144sayılı kanunlarla büyük yapılandırma kolaylıkları sağlandığına dikkat çeken Savran “Bunların bir bölümü SGK’nın ki bu ayın sonunda 31 Temmuz itibariyle bitiyor. Bunun için hem SGK il müdürü hemde vergi dairesi başkanının katılımıyla oda sekreterlerine yönelik bir seminer vereceğiz. Bu son iki haftada katılımı nasıl çoğaltabiliriz. Bizimde amacımız bu kanundan faydalanan kişilerin istatistikleri bizde yok. Bu veriler SGK ve vergi dairesinde var. Bizim 43 bin üyemiz var ama kaç kişinin borcu var, kaç kişi faydalanmış yada faydalanmamış bunları göreceğiz. Bizim için en önemli olan şey faydalanıpta emekliliği hak eden kaç kişi var. Ziraat Bankası ile bir protokol imzalanarak bir kredi olanağı sağlandı. Alınan maaşa göre taksitlendirilerek emekli olma imkanı var”şeklinde konuştu.