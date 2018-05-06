BESOB’da Başkan Erdem güven tazeledi

Mevcut Başkan Fehmi Erdem ve Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin’in listerinin yarıştığı genel kurulda yapılan oylama sonrası Fehmi Erdem 345 oy alarak yeniden başkan seçildi.

BESOB genel gurulunda Mevcut Başkan Fehmi Erdem ve Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin başkanlık için yarıştılar. Verilen önerge ile divan başkanlığına Süleyman Saran yardımcılığına Hasan Gündoğan üyeliklere ise Erdoğan Güder, Mustafa Dayı ve Kamil İçen seçildi. Faaliyet ve denetim raporlarının okunup oylanması ve yönetimin ibra edilmesinin ardından Rıza Tekin yaptığı konuşmada “Oda yönetimcilerimizin isteği, desteği ile kendimde bu iradeyi, enerjiyi, güveni gördüğüm için aday oldum”dedi.

Camiamızın birlik beraberliği ve Ahilikten gelen ahlakıdır.

Mevcut BESOB Başkanı Fehmi Erdem ise "Bizler büyük bir aileyiz dostlarım, yeter ki bir arada olmayı bilelim. Bir arada olur isek büyük güç elde ederiz. 85 Odamız ,42 bin üyemizle, küçük esnaf ve sanatkar olmak için değil, büyük ve her platformda söz sahibi olan esnaf ve sanatkar olmak için geliyoruz. İnandığımız tek şey bizim camiamızın birlik beraberliği ve Ahilikten gelen ahlakıdır. vizyonumuz ile, misyonumuz ile, geleceğe umutlu bakışımız ile hep ama hep önder olacağımız güzel yarınlara hep beraber kavuşacağız”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 596 delegenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Fehmi Erdem 345 oy alarak güven tazeledi. Başkan adayı Rıza Tekin 250 oy aldığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı. Fehmi Erdem Başkanlığındaki BESOB yönetim kurulunda Necdet Erkan, Hayati Seçen, Hayri Özden, Hasan Bayram, Alaattin Akçeşme, Ömer Metin, Hasan Yıldız, Çetin Canbaz, Necdet Berber, Turgay Kapan, Semih Keleş, Selamettin Çakır, Oğuz Çakırcalı, Şerafettin Çıkar, Fatih Nuran, Tahir Durmaz, Şükrü Kobak ve Ercan Ay yer alıyor.