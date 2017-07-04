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04 Temmuz 2017 12:11

BEST Balıkesir, Balıkesir Basketbol olarak lige devam edecek

Türkiye Basketbol Süper Ligin’den TB1L’ye düşen BEST Balıkesir Basketbol takımı sponsoru BEST, sponsorluktan vazgeçince lige Balıkesir Basketbol olarak devam etme kararı aldı.

BEST Balıkesir, Balıkesir Basketbol olarak lige devam edecek

04 Temmuz 2017 12:11



Basketbol Süper Liginden düşen ve TBL’deki hakları konusunda bir süredir çeşitli kulüp ve oluşumlarla yapılan görüşmelerden sonra BEST kulübü, haklarını eski başkan Gafur Çoymak’ın liderliğini yaptığı oluşuma devretme kararı aldı. Buna göre BEST şirketi haklarını devredecek ancak Balıkesir Basketbol takımı Balıkesir’de kalacak.


Balıkesir Basketbol kulübü Başkanı Gafur Çoymak İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada," bilindiği üzere BEST Şirketler gurubu, üst yönetiminin aldığı karar gereği BEST Balıkesir Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi’nden çekilme kararı aldığını açıkladı. BEST üst yönetimi yaptığımız görüşmeler sonrası haklarını Balıkesir Basketbol olarak bize devretti. Önümüzdeki hafta yapılacak kongre ile yönetimimizi oluşturacağız. Balıkesir Basketbol olarak yeni oluşum içinde Balıkesir kulübü olarak lige devam kararı aldık.




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