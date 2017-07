BEST Balıkesir, Balıkesir Basketbol olarak lige devam edecek

Basketbol Süper Liginden düşen ve TBL’deki hakları konusunda bir süredir çeşitli kulüp ve oluşumlarla yapılan görüşmelerden sonra BEST kulübü, haklarını eski başkan Gafur Çoymak’ın liderliğini yaptığı oluşuma devretme kararı aldı. Buna göre BEST şirketi haklarını devredecek ancak Balıkesir Basketbol takımı Balıkesir’de kalacak.

Balıkesir Basketbol kulübü Başkanı Gafur Çoymak İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada," bilindiği üzere BEST Şirketler gurubu, üst yönetiminin aldığı karar gereği BEST Balıkesir Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi’nden çekilme kararı aldığını açıkladı. BEST üst yönetimi yaptığımız görüşmeler sonrası haklarını Balıkesir Basketbol olarak bize devretti. Önümüzdeki hafta yapılacak kongre ile yönetimimizi oluşturacağız. Balıkesir Basketbol olarak yeni oluşum içinde Balıkesir kulübü olarak lige devam kararı aldık.