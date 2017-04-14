BEST’li Emre Ortadoğu, All-Star Karması’nda

Basketbola Best Balıkesir alt yapısında başlayan Emre, daha sonra sırasıyla minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde Best forması giydi. Babasının işi dolayısıyla Dubai’ye yerleşerek basketbol hayatına devam eden Emre Demirkaya, İtalya’nın Milano şehrinde 14-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası JIT Lissone Basketbol Turnuvası’nda Dubai ve Ortadoğu’yu temsil edecek 10 kişiden 1’i olmayı başaran ilk Türk oldu. Milano’da U-18 kategorisinde yapılacak olan karşılaşmalar 4 gün sürecek.