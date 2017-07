BEST’ten yaza merhaba etkinliği

Gecenin finalinde sahne alan BEST Band konseri büyük beğeni topladı.

BEST A.Ş çalışanları düzenlenen barbekü partisinde 3 bin kişi bir araya geldi. İş stresinden uzak aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte barbekünün tadını çıkartan BEST’liler gönüllerince bir akşam yaşadı. Tüm çalışan ve davetlilere hitaben konuşan BEST A.Ş Fabrika Direktörü Sadettin Eker kendilerini her zaman büyük bir aile olarak gördüklerini ifade ederek “Zamanımız olduğu sürece bu tür organizasyonları yapıyoruz. Böylece birliktelik sağlayarak ailenin birbirini daha iyi tanımasıı sağlıyoruz. Gençlerin çocukların babalarının annelerinin nerede çalıştıklarını görebilme imkanı buluyorlar. O yüzden bu tür organizasyonlara önem veriyoruz buda onlardan birisi. Tamamen şirketin birbirine bağlılığını sağlamlaştırması daha da iyi ilişkiler içinde olması için düşülmüş bir organizasyon. Hepimiz bu akşam burada ve hep birlikteyiz” dedi.

Etkinlikler folklor gösterileri ile başladı. Düzenlenen Instagram yarışmasında ödül almaya hak kazanan En yaratıcı fotoğraf dalında Oğuz Koca, En çok beğenilen fotoğraf dalında Erdal Adalı, BEST ruhunu en iyi temsil eden fotoğraf dalında ise Cüneyt Ayrak’a ödüllerini BEST A.Ş Fabrika Direktörü Sadettin Eker verdi.

BEST’in adını müzikte de duyuracağız

BEST Band konseri öncesi gurup hakkında bilgiler veren A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Orhan Sönmez “Daha önce 2010 yılında Funda Arar konseri düzenlemiştik ve konserde çalışanlarımızdan oluşan mini bir orkestrayı ogece çıkartmıştık. Daha sonra şirketimizin içerisinde müzikle ilgilenen bir çok arkadaşın olduğunu ve enstrüman çaldığını biliyorduk buna bende dahildim. Her 15 günde bir Cuma günleri çalışanlara müzik dinletisi yapmalarına ve karar verdik. Ancak çalışan arkadaşlar tek başımıza çalamayız ve bir arada çalmak istediklerini söylediler. Bu konuşmalardan sonra bir orkestra kurmaya karar verdik. Müzikle uğraşan çalışanlar bir araya geldi ve profesyonel bir hocanın desteği ile beraber provalara başladık. Daha sonra bir repertuar belirledik ve herkes en iyi bildiği şarkıları söyledi. Yaklaşık çalışnalarımız 4 ay sürdü. Çok yoğun bir çalışma olmadı haftada 2 gün ortalama 3 saat çalıştık. Çok süper hazır değiliz ama bu işin arkası gelecek. Bu akşam Halk müziğinden tutunda, pop ve nostaljik parçalara kadar her türlü parça var. En büyük özelliğimiz vokallerin ve orketranın tüm üyeleri BEST çalışanları. Bu ucun arkasını getireceğiz, bundan sonraki bütün etkinliklerde bu ekip sahne alacak. Türkiye’de düzenlenen firmalar arası müsabakalara da katılmayı düşünüyoruz. BEST’in adını müziktede duyuracağız” şeklinde konuştu.

Çalışanlar arasında yapılan çekilişte 3 talihli çalışana 2 bin lira değerinde tatil çeki verildi. Gecenin finalinde sahne alan BEST Band konseri görülmeye değerdi. BEST Band tarafından icra edilen birbirinden güzel şarkılar dinleyenler unutulmaz bir akşam yaşattı.