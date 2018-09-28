Beton kalıpları çalanlar tutuklandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir inşaattan hazır beton kalıpları çalan 2 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki İskele Mahallesi Koca Ahmet Sokak üzerinde bulunan bir inşaattan piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan hazır beton kalıp malzemelerinden 150 tanesinin çalınması üzerine harekete geçen polis, titiz bir araştırma sonrası olayla ilgili Ş.A., R.A ve Ö.A isimli şahıslar olduğu tespit etti. Ş.A ve R.A isimli şahıslar düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken bir kişi kaçtı. Ardından mahkemeye çıkartılan 2 kişi tutuklanırken, Ö.A.'nün ise hakkında tutuklamaya yönelik arama kararı çıkartıldığı öğrenildi.