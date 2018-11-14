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Beton mikseri yük trenine çarptı: 2 yaralı

Balıkesir-Bursa karayolunun Bandırma Kavşağı’nda beton mikserinin yük trenine çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa karayolunun Bandırma Kavşağı'nda beton mikserinin yük trenine çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 16 NTB 02 plakalı beton mikseri Balıkesir-Bursa karayolunun Bandırma Kavşağı'ndaki demiryolu üzerindeki yük trenine çarptı. Çarpma sonucu beton mikserinin sürücüsü A.T. yaralanırken, trenin makinisti de kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

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