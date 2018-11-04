Beyazay Derneği Müdür Arıcıoğlu'nu ziyaret etti

Engelli bireylerin spor yapması için kurulan Beyazay dernek yöneticileri Müdür Arıcıoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Beyazay Derneği Genel Başkanı Nejla Sümer, dernek üyeleriyle birlikte Gençlik ve İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Türkiye Beyazay Derneği üyeleri, İl Müdürü Arıcıoğlu'na faaliyetleri hakkında bilgi vererek, eğitimden istihdama, spordan sağlığa yaşamın her alanındaki engelleri kaldırmak adına birçok kampanya ve proje yürüttüklerini belirttiler. Yurt içinde ve yurt dışında birçok şubesi ile şimdiye kadar Türkiye'de ve dünyada birçok engelli ve yakınına hizmet götüren Türkiye Beyazay Derneği, İl müdürlüğü ile birlikte ortak hareket ederek, engelli bireylerin spor eğitim programları konusundaki detayları Müdür Arıcıoğlu'na anlattılar.

İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Sporla yaşanan heyecan, beraberlik, engelli bireylerimizin bugüne kadar kullanılmayan yeteneklerine ışık tutulması, içlerindeki başarı inancının, yaşam motivasyonlarının daha da artırılması sağlanmasına önem veriyoruz. Ortak projelerle toplumun ve gençlerimizin yaşam standartlarını yükseltebiliriz” dedi.

Beyazay Derneği Genel Başkanı Sümer, ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Arıcıoğlu'na teşekkür etti. İl Müdürü Arıcıoğlu da derneğe yaptıkları eğitim ve spor faaliyetlerinden dolayı tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi.