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09 Ocak 2017 12:34

BGC’den 10 Ocak mesajı

BGC’den 10 Ocak mesajı

09 Ocak 2017 12:34

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC), basın çalışanlarının sosyal haklarında bazı iyileştirmeler getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girişinin 56. yılı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.
Cemiyet Başkanı Ramazan Demir imzasıyla yayımlanan mesajda, "Simidimiz ve Hürriyetimiz İçin" denilerek başlatılan mücadele sonucu kazanılan hakların bugün neredeyse hiçbirinin kalmadığına dikkat çekildi. Başkan Demir, BGC’nin 10 Ocak’la ilgili olarak "Yıpranan, yıpratılan ve her şeyin sorumlusu görülerek cezalandırılan gazetecilerin, ülkemizdeki çalışma koşulları dünya standartlarının çok altında. Bölgelerinin sesi, gözü, kulağı olan yerel medya ile gazeteciler alın terinin karşılığını hiçbir şekilde alamıyor, göremiyor. Kendilerinden çok şey istenen ve beklenen meslektaşlarımız ayrıcalık değil, emeğinin karşılığını istiyor. Biz gazeteciler, sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bizden beklenenin fazlasını veriyoruz. Bunu 15 Temmuz’da 79 milyon insanımıza bir kez daha gösterdik. Medya daha ilk andan itibaren hiçbir tereddüt göstermeden demokrasinin yanında dimdik durdu. Meşru ve seçilmiş hükümetin, milli iradenin yanında yer aldı. Gerçekleri duyurarak yönlendirdiği millet cesaretle, imanla, inançla tankların karşısına çıktı. O gece tek bizler değil, herkes Türk medyasıyla iftihar etti. 15 Temmuz’da milletiyle bir olup tarihi destanın yazılmasına öncülük eden gazeteciler, ülkenin maruz kaldığı darbe dönemlerinde kısıtlanan haklarını, bu kez önlenmesine katkı koydukları darbeyle geri almayı analarının ak sütü gibi hak ediyor" dedi.
BGC Başkanı Ramazan Demir, mesajında, ülkemizin içerisinde bulunduğu duruma da değinerek şöyle tamamladı: "Anadolu Basını ve gazetecileri olarak vatan savunmasında devletimizin ve milletimizin yanındayız. Nasıl ki, İstiklal Savaşı yıllarında Hasan Basri Çantaylar, Mustafa Necatiler, Vasıf Çınarlar, milletimizi aydınlatıp vatan cephesinde buluşturduysa, şanlı zafere imzalarını atıp Türkiye ve basın tarihe geçtiyse, Kuvayi Milliye basının neferleri olan bizler de kalemlerimizle, klavyelerimizle terör ve destekçilerine karşı mücadelede, sokakları vatan ekseninde birleştirmekte, toplumsal psikolojiyi güçlendirmekte kararlıyız. Vatan için gerektiğinde, hepimiz birer Hasan Tahsin olmaya da hazırız."



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