Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

tarafından bıçaklanan Ekrem Kazak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

39 yaşında olan Ekrem Kazak, geçen yıl iki çocuğunun annesi Oya Kazak’ı amansız bir hastalık sebebiyle kaybetmiş ve ilçede fırıncılık yaparak geçimini sağlıyordu. Halen firarda olan Murat M.’nin 2 ay önce boşandığı eşi Sevgi U. ile aile dostu oldukları belirtilen Ekrem Kazak’ın hayatını kaybetmesi üzüntüyle karşılandı. Ekrem Kazak, Çınarlı Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip Ayvalık Kabristanı’na defn edildi.

Öte yandan aynı olayda bıçaklanan Murat M.’nin 2 ay önce boşandığı eşi Sevgi U.’nun da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.