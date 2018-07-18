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18 Temmuz 2018 14:08

Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2 ay önce eşinden boşanan Murat M.

Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

18 Temmuz 2018 14:08

tarafından bıçaklanan Ekrem Kazak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


39 yaşında olan Ekrem Kazak, geçen yıl iki çocuğunun annesi Oya Kazak’ı amansız bir hastalık sebebiyle kaybetmiş ve ilçede fırıncılık yaparak geçimini sağlıyordu. Halen firarda olan Murat M.’nin 2 ay önce boşandığı eşi Sevgi U. ile aile dostu oldukları belirtilen Ekrem Kazak’ın hayatını kaybetmesi üzüntüyle karşılandı. Ekrem Kazak, Çınarlı Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip Ayvalık Kabristanı’na defn edildi.


Öte yandan aynı olayda bıçaklanan Murat M.’nin 2 ay önce boşandığı eşi Sevgi U.’nun da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.




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