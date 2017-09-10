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10 Eylül 2017 12:04

Bigadiç Ak Parti teşkilatı Akbıyık dedi

Ak Parti Bigadiç İlçe başkanlığı olağan 6.

Bigadiç Ak Parti teşkilatı Akbıyık dedi

10 Eylül 2017 12:04

kongresinde Neşet Akbıyık ve yönetimi tekrar seçilerek güven tazeledi.


Bigadiç Ak Parti ilçe teşkilatı 6. Olağan kongresini belediye Düğün salonunda yogun bir katılım ile yaptı. İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve yönetim kurulu, 368 delegenin katıldığı oylamada tekrar Ak Parti Bigadiç İlçe Başkanı Akbıyık oldu.


Bigadiç’de yapılan Olağan genel kurulda konuşma yapan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Allah’ıma şükürler olsun ki 16 senenin sonunda bugünkü coşkuyu gördükten sonra benim mutluluğum huzurum geleceğe olan güvenim kat ve kat arttı. Allah yolumuzu açık etsin, bahtımızı açık etsin. Bu ülkeye hizmette birliğimizi daim etsin inşallah. Gayemiz ilçemizi yaşanabilir huzurlu zengin müreffeh bir ilçe yapmak, gayretimiz ilimizi yaşanabilir zengin güçlü bir il ve güçlü bir Türkiye. Hedefimiz bu gayretimiz bu, Allah bu yoldaki gayretlerimizi daim etsin inşallah. Bu dünyanın Büyük Türkiye’ye güçlü Türkiye’ye ihtiyacı var, bunu da birlik beraberlik içinde el birliği ile devam ettireceğiz. Allah ülkemizin bahtını açık etsin, yolunu açık etsin, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin, el birliği ile huzur içinde hepimiz bu ülkeye hizmet edelim inşallah’’ dediler.


Ak Parti Bigadiç 6. Olağan Kongresine Balıkesir Ak Parti Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Ali Aydınlıoğlu, Sema Kırcı, Kasım Bostan, Balıkesir Ak Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Balıkesir Ak Parti Kadın Kolları Başkanı ve teşkilat üyeleri, Bigadiç Ak Parti Kadın Kolları Başkanı, Bigadiç Ak Parti Gençlik kolları Başkanı ve teşkilat üyeleri, Bigadiç Ak Parti Belediye Meclis üyeleri,mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşlarımızın katılımıyla yapıldı.




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