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15 Eylül 2017 17:31

Bigadiç Belediyesi BAUN Rektörünü ağırladı

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Hisarköy Termal tesislerinde Balıkesir Üniversitesi Rektörü Kerim Özdemir, öğretim görevlileri, Karesi Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü personelini ağırladı.

Bigadiç Belediyesi BAUN Rektörünü ağırladı

15 Eylül 2017 17:31


Bigadiç Belediyesine bağlı Hisarköy Termal Tesisleri, Belediye Başkanı İsmail Avcu tarafından tanıtıldı. Belediye Başkanı Avcu, Balıkesir’den gelen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, öğretim görevlileri Prof. Dr. Nilay Şahin, Doç. Dr. Burhan Aydemir, Fatma Türkoğlu, Balıkesir Karesi Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Ahmet İnan, İl Sağlık Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Ayşe Küçük, Mustafa Gökçe ve Dr. Zafer Aydın’a termal tesisler hakkında tanıtıcı bilgi verdi.




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