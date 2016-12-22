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22 Aralık 2016 11:44

Bigadiç Kaymakamı Çağlar, görevine başladı

Bigadiç Kaymakamı Çağlar, görevine başladı

22 Aralık 2016 11:44

Balıkesir’in Bigadiç İlçesinin yeni Kaymakamı Altuğ Çağlar göreve başladı.
Zonguldak Alaplı ilçesinin Kaymakamı olarak görev yaptığı sırada kararname ile Bigadiç Kaymakamlığına atanan Alptuğ Çağlar görevine başladı. Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait Müdürler,İlçe esnafı,Muhtarlar,basın mensupları ve vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Kaymakam Çağlar makamına gelip kendisine yeni görevinde iyi temennilerini sunan herkese teşekkür etti.
Kaymakam Altuğ Çağlar ‘‘Bigadiç şirin ve hoş bir ilçemiz. Bu güzel ilçemizde görev yapacak olmanın mutluluğu içerisindeyim. Zengin bor madeni yataklarına sahip ilçe, yaygın yapılan büyük ve küçükbaş hayvancılık ile et ve süt üretiminde bölgede söz sahibi oluyor. Tarımsal üretim açısından zengin imkanlara sahip ilçedeki halkın da çalışkan ve azimli olması sevindirici. İlçemiz kendine yeterliliği olan bir konumunda gözüküyor.İnsan kalitesi olarak da özellikle esnafı ilk etapta görme şansımız oldu esnaf noktasında da arkadaşlarımızı kardeşlerimizi oldukça tok bir yapı var, tok adamdan zarar gelmez diyenlerdenim. Buradan siz değerli basın mensupları aracılığı ile tüm Bigadiçli hemşehrilerime, kardeşlerime kucak dolusu selamlarımı iletiyorum”dedi.
Altuğ Çağlar
1978 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde doğdu. İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lisesini bitirdikten sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini kazandı.2000 yılında mezun oldu.2001 yılında Adana kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Sivas İmranlı ve Nevşehir Acıgöl kaymakam vekilliği yaptı. Eskişehir Alpullu Kaymakamlığı ve Hakkari Şemdinli Kaymakamlığı, Karaburun Kaymakamlığında bulundu.2009 yılında Elazığ Vali yardımcılığına atandı. 2014 yılında Zonguldak Alaplı Kaymakamlığı, geçici olarak Hakkari Yüksekova İlçesine görevlendirildikten kısa bir süre sonra yeniden Zonguldak Alaplı Kaymakamlığını sürdürmeye devam etti.
Altuğ Çağlar evli ve iki çocuk babasıdır.



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