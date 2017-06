Bigadiç’de belediye çeşmesinden buz gibi ayran aktı

Belediye, yaz aylarının gelmesiyle birlikte süt gününü ayran gününe çevirdi.

Bigadiç Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kurduğu çeşmeden binlerce vatandaşa soğuk ayran ikram etti. Belediye Başkanı İsmail Avcu, ayran dağıtımının Eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtirken, Kaymakam Altuğ Çağlar’da Bigadiç’in bölgenin et ve süt ihtiyacını karşıladığını kaydetti. Ayran içen vatandaşlarda uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tanıtıma önem verdiklerini anlatan Ak Partili Belediye Başkanı İsmail Avcu, ”Biz hayvancılığımızı ve tarımımızı öne çıkarmak için senede bir et ve süt festivali tertipliyoruz. Bu sene üçüncüsünü icra ettik. Et ve Süt Festivali’nde 30 binden fazla hemşerimizle beraber olduk. Bu, ilimizin ilçemizin hayvancılığını tarımını öne çıkarmak için yapılmış bir faaliyettir. Bunun yanında biz, Bigadiç ilçesi olarak her ayın son Perşembesini süt günü ilan ettik. Bu gün de, 6. aydan itibaren 9.ayın sonuna kadar ayran şekliyle sunuyoruz. Ayrıca, sıcaklarda ayran sağlığa faydalı.. Halkımıza bunu ikram ediyoruz. Süt tüketiminin insan sağlığı için ne kadar faydalı olduğunu anlatmak istiyoruz. Farkındalık oluşturmak ve ürünlerimizi il ve ülke genelinde duyurmak için bu faaliyeti sürdürüyoruz. Halkımızın da bundan memnun olduğunu görüyoruz” dedi. Kaymakam Altuğ Çağlar da, ”Bu gün Bigadiç’imizde güzel bir etkinlik var. Bigadiç nasıl bir yer öncelikle onunla başlamak isterim. Bigadiç, ilçemizin özel konumu itibarıyla et ve sut açısından Türkiye’nin hakikaten bir değeri. 85 bin büyük baş, 65 bin küçükbaşla ve 100 civarında kümes sayısı ile bölgenin et ve sütünü karşılayan bir bölge. Bu gün de, güzel bir etkinlik söz konusu. Normal koşullarda kış aylarında, belediye başkanımız olsun, arkadaşlar ve ekiplerimiz olsun her ayın son Perşembesinde süt ikramımız oluyor. Özellikle, Afrika sıcaklarının hissedildiği günlerde sütü bu haftadan itibaren ayrana çevirdik. Bu bakımdan insanlar en azından ayranla biraz rahatlıyorlar” dedi. Ramazan Kayış ise, ”Ayran çok güzel. Sıcakta içtik. Belediye başkanımız sayın İsmail Avcu’ya teşekkür ederim” dedi. Nasır Demir de, ”Geldik buraya. Baktık burada bir çeşme var. Su yerine ayran içtik. Buz gibi. Bunları yapanlara teşekkür ederiz” dedi.

Bayram Özcan’da, ”Ayran gerçekten bizim milli içeceğimiz. Sağlıklı. İnsanlara çok faydalı. Belediyemiz bunu düşündüğü için teşekkür ediyorum” dedi.