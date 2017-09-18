Bigadiç’de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Eğitim ve öğretim yılı ilçede bulunan Atatürk anıtına çelenk konulması sonrası, Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen tören ile başladı.

Cumhuriyet İlkokulunda yapılan törende Bigadiç Belediyesi tarafından öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye edildi. Bigadiç Belediyesi ilçede bulunan 42 okulda 5 bin 350 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine kırtasiye malzemesi hediye etti.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ilkokula başlayan ve ortaöğretimde eğitim gören tüm öğrencilerin kırtasiye giderlerini belediye olarak kendilerinin karşıladığını söyledi. 2017-2018 eğitim açılış töreninde konuşan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ’’Bigadiç Belediyesi olarak iki yıl önce Kitaplar Devletimizden, kırtasiye malzemeleri Bigadiç Belediyemizden diyerek bir proje başlattık ve bugün bu ihtiyaçları sizlere ulaştırıyoruz. Devletimiz siz okula başlarken kitaplarınızı sıralara bırakıyor. Eğitime her zaman destek veren Bigadiç Belediyesi olarak bizde o kitaplara bir takım ihtiyaçlar gerekli dedik ve geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda sizlerin ve velilerinizin bütçelerine küçük de olsa bir katkıda bulunmak için sıralarınıza ihtiyacınız olan kırtasiye malzemelerinizi bıraktık. Herşey geleceğimizin teminatı olan sizler için. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm Milli Eğitim camiasına, değerli öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun’’ dedi.