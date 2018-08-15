Bigadiç’e yeni Komutan

Balıkesir’in Bigadiç İlçe Jandarma ve Garnizon eski Komutanı Binbaşı Mehmethan Doğan’ın tayini çıkmasının ardından Bigadiç İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanlığı’na Şırnak Beytüşşebap’ta görev yapan Jandarma Yüzbaşı Aytunç Tayfur getirildi.

Yüzbaşı Aytunç Tayfur’u ilk olarak Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Altuğ Çağlar ve Emniyet Müdürü Korkmaz’a memnuniyetlerini dile getiren Yüzbaşı Tayfur, Bigadiç’e atanmasından dolayı için çok mutlu olduğunu söyledi.