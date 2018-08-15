Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 14:59

Bigadiç’e yeni Komutan

Bigadiç İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Aytunç Tayfur görevine başladı.

Bigadiç’e yeni Komutan

15 Ağustos 2018 14:59


Balıkesir’in Bigadiç İlçe Jandarma ve Garnizon eski Komutanı Binbaşı Mehmethan Doğan’ın tayini çıkmasının ardından Bigadiç İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanlığı’na Şırnak Beytüşşebap’ta görev yapan Jandarma Yüzbaşı Aytunç Tayfur getirildi.


Yüzbaşı Aytunç Tayfur’u ilk olarak Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Altuğ Çağlar ve Emniyet Müdürü Korkmaz’a memnuniyetlerini dile getiren Yüzbaşı Tayfur, Bigadiç’e atanmasından dolayı için çok mutlu olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç