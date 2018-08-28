Bigadiç’te Belediye kırsal mahallelere düğün salonu yapıyor

Yıl sonuna kadar 69 kırsal mahallenin düğün salonuna kavuşmuş olacağını anlatan Avcu, şu ana kadar 12 salonun tamamlandığını ve 20 adedinin de inşaatının devam ettiğini açıkladı.

Kırsal mahallelerde sokaklara ve meydanlara taş döşendiğini anlatan Ak Partili Belediye Başkanı İsmail Avcu, şehirde ne varsa köyde de onun olacağını söyledi. Yoğun bir çalışma içine girdiklerini anlatan Avcu, “İlçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerdeki eksikleri gidermek için yoğun bir çalışma içine girdik. 69 kırsal mahalleye düğün salonu kazandırmak içinde çalışma başlattık. Düğün salonlarından 12 adeti bitti. 20 adedi de inşaat halinde. Yıl sonuna kadar hepsi tamamlanacak. Kırsal mahallerimize 12 adet de çim saha yaptık. Gene kırsal mahallelerde parklar yaptık. İskele ve Çeribaşı yolları sıcak asfalt oldu. Beton santralı kurduk. Kum ocağı açtık. Saatte 250 ton kum üretimimiz var. Şehirde ne varsa kırsalda da onun olmasını istiyoruz. Bunun için canla başla çalışıyoruz” dedi.