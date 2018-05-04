Bigadiç’te doğalgaz sevinci

Doğalgaz kazı çalışmaları kurban kesilerek başladı.

Bigadiç’te Çavuş Mahallesi Bor Caddesi üzerinde başlayan doğalgaz çalışmaları münasebetiyle kurban kesimi ve dua programı gerçekleştirildi. Doğalgaz temel atma töreninde konuşan Başkan İsmail Avcu, ’ İlçemiz için mutlu bir gün olan bugünün hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Doğalgaz, günümüzün en ucuz, en sağlıklı, en temiz enerji kaynağı ve ısınma aracıdır. İlçemizin inkişafında ve Etibank’ın büyük yatırımlara vesile olması için bu doğalgaza ihtiyacımız vardı. Doğalgaz ile yatırımcılarımıza, hem şehrimizin rahat ve huzur içerisinde ısınmasını sağlayarak, hemde Etibank’a gelecek yatırımcıların önünü açmak için çok büyük bir fırsattır. Ben bu konuda emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyor, bu yatırımın ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum’ şeklinde konuştu.

Doğalgaz temel atma törenine Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu, MHP İlçe Başkanı Emine Aygül, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Balıkesir AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş Bölge Müdürü Ferhat Öztürk, Akden Doğalgaz ve Alt yapı inşaat Ltd. Şti.’den Murat Deniz, AKSA Doğalgaz mühendisleri, Bigadiç Belediye Meclis Üyeleri, İlçe daire amirleri ve müdürleri, Oda Başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla yapıldı