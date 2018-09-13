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Bigadiç'te esnaflara 2 milyon lira kredi verildi

Bigadiç ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığı ile esnaflara 2 milyon lira kredi verildi.

Kooperatifin 450 üyesi bulunduğunu anlatan Kooperatif Başkanı Süleyman Saran, takipte alacaklarının olmadığını anlatırken, Bigadiç esnafının çalışkan olduğunu söyledi.


Bigadiç'te Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaflar Kredi Kefalet Kooperatifi başkanlığını yapan Süleyman Saran, yıl içinde 2 milyon lira kredi verdiklerini söyledi. Kredi talebi olan esnafların işinin görüldüğünü anlatan Saran, “Bigadiç esnafı çalışkandır. Bunun için de aldığı krediyi zamanında öder. Bu yüzden verdiğimiz kredilerin dönüşünde hiçbir sıkıntı olmamaktadır. Bunun için tüm esnaf arkadaşlarıma teşekkür ediyor, işlerinde başarılar diliyorum” dedi.

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