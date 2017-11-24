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24 Kasım 2017 16:48

Bigadiç’te öğretmenler günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler günü Bigadiç’te törenler ile kutlandı.

Bigadiç’te öğretmenler günü kutlandı

24 Kasım 2017 16:48


Öğretmenler günü kutlamaları Bigadiç Uğur Mumcu Parkında bulunan Atatürk büstüne çelenk koyulması ile başlayan tören Çok Amaçlı Toplantı salonunda devam etti. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası mesleğe yeni atanan aday öğretmenlerin yemin programı ile devam etti. Öğrencilerin şiir okuması ile devam eden programda emekli olan öğretmenlere Şeref Belgelerini Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmethan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe verdi.


Öğretmenler günü için Bigadiç’te okullar arası düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim edildi.




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