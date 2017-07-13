Bigadiç’te trafik kazası: 3 yaralı

Bigadiç Babaköy kavşağında meydana gelen kazada, Adil Işıktaş’ın (69) kullandığı 10 UZ 670 plakalı otomobil ile Musa Avcının (63) kullandığı 10 F 2632 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerin çarpışması sonucu yaralanan yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bigadiç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Trafik kazasında otomobil içinde bulunan İbrahim Ergeç (49) Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde, Adil Işıktaş ve Musa Avcı Bigadiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.