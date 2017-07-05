Bigadiç’te zambak çiftçinin umudu oldu

İlçede bağlı Okçular mahallesinde zambak hasadı yapan Recep Talay, zambakların yöre toprağını sevdiğini söyledi.

İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki kırsal Okçular mahallesinde bir dekarlık alanda zambak ekimi yaptığını anlatan Recep Talay, zambak ekenlerin sayılarının her geçen gün arttığını söyledi. Verimli bir sezon geçirdiklerini anlatan Talay, ”3 yılan bu yana zambak ekimi yapıyoruz. Zambak bizim topağımızı sevdi. Her geçen gün ekim alanlarını genişletiyoruz. Başka arkadaşlar da ekime başladı. Bu günler de hasada başladık. Çok güzel bir verim var. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Şu anda tanesi 1 lira 30 kuruştan alıcı buluyor. Zambak çiftçinin umudu oldu ” dedi.